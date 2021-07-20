У Державному космічному агентстві озвучили оптимістичний прогноз.

За графіком український супутник планують запустити в космос у грудні поточного року.

Про це заявив начальник відділу наукових досліджень та інновацій Державного космічного агентства Андрій Колесник в ефірі "Громадського радіо".

"Всі роботи щодо запуску українського супутника зараз у графіку, а щодо самого космічного апарату і наземного сегмента по його управлінню, то графіки були складені декілька місяців тому", - розповів він.

За його словами, на даний час всі контракти заключені і всі роботи йдуть за графіками, затримок немає і "будемо сподіватись, що не буде затримки у пуску ракети SpaceX, яка має доправити український супутник на орбіту".

"За графіком - це грудень цього року. Ми сподіваємося, що графік від SpaceX буде такий, який був запланований", - каже представник Держагентства.

Раніше голова Агентства заявив, що Україна в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників. "Стоять дуже амбітні цілі. Це - створення української супутникової групи. Крім "Січ-2-30", буде запущено ще шість супутників. Вони будуть орієнтовані на дистанційне зондування Землі, тобто, це буде фотографування поверхні Землі з космосу для цілей оборони, безпеки, економічної безпеки, використання корисних копалин, інших природних ресурсів, запобігання або раннє виявлення катастроф, пожеж, повеней", - сказав Володимир Тафтай.

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Автор: Юрій Годован