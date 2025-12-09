У цьому районі вже відомо про близько 30 скарбів монет.

Археологи у Франції виявили три стародавні глечики для зберігання, наповнені десятками тисяч римських монет. Посудини були зариті в ями 1700 років тому в підлозі будинку стародавнього поселення, можливо, служили свого роду сейфом або скарбничкою. Про це пише Live Science.

Цікаво, що ці три глечики, відомі як амфори, було виявлено під час розкопок, що проводяться Національним інститутом превентивних археологічних досліджень (INRAP) у селі Сенон на північному сході Франції. Загалом у них може перебувати понад 40 000 римських монет.

"У першому скарбі містилося близько 38 кілограмів монет, що відповідає приблизно 23 000-24 000 монет. Другий глечик і його монети важили близько 110 фунтів 50 кг, і, судячи з 400 монет, витягнутих із горлечка, яке було зламано під час виявлення, він міг містити від 18 000 до 19 000 монет. Третій глечик був витягнутий у давнину, і в ямі, де колись стояла посудина, залишилися тільки три монети", - повідомив Венсан Женев'єв, нумізмат INRAP, що займається аналізом скарбів.

У цьому районі вже відомо про близько 30 скарбів монет, тож істинне значення цієї знахідки полягає не в кількості монет, а в детальній інформації про місце їхнього виявлення. У заяві INRAP йдеться:

"Попри те, що може здатися на перший погляд, немає впевненості в тому, що це "скарби", заховані в період нестабільності".

Судячи з дат на монетах, експерти вважають, що амфори були поховані між 280 і 310 роками н. е.

У скарбі є монети з бюстами імператорів Вікторіна, Тетріка I і його сина Тетріка II, імператорів так званої Галльської імперії, яка правила Галією і прилеглими провінціями незалежно від решти Римської імперії з 260 до 274 року, доки її не возз'єднав імператор Авреліан у 274 році.

Зазначається, що наповнені монетами амфори були акуратно закопані в ретельно підготовлені ями у вітальні будинку. Горлечка глечиків були на рівні землі, тому до них було легко дістатися, і вони слугували свого роду скарбничкою.

"У двох випадках наявність декількох монет, знайдених на краю глечика, явно вказує на те, що вони були покладені після поховання вази, коли яма ще не була заповнена осадом", - сказано в заяві.

Цікаво, що доступ до глечиків дає змогу припустити, що власники використовували їх як довгострокове сховище заощаджень, а не як поспіхом захований скарб. У цьому житловому районі знаходилися кам'яні будівлі з підігрівом підлоги, підвалами та майстернями з печами. Неподалік також знаходилося римське укріплення. На початку IV століття сильна пожежа знищила поселення. Хоча поселення вдалося відновити до того, як друга пожежа призвела до його остаточного занепаду, монетні поклади були втрачені майже на два тисячоліття.

