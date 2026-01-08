В пустелі Єгипту знайшли величезні ієрогліфи: вчені пов'язали їх з космосом

Ієрогліфи дають нам рідкісну можливість побачити, як перші єгипетські писарі пов'язували правителів з космічним порядком

Археологи виявили величезну лінію стародавніх ієрогліфів, висічених у скелі неподалік від поселення Ель-Хаві на півдні Єгипту.

Це найстаріша з коли-небудь знайдених великих ліній стародавніх символів, і, схоже, вони несуть послання про царську владу і Всесвіт, пише Daily Galaxy. Цим написам більше 5000 років і вони були призначені для того, щоб їх бачили. Розташовані вздовж маршруту, що з'єднує ранні єгипетські міста, символи були великими, помітними і їх неможливо було не побачити.

За словами дослідників Єльського університету і Королівських музеїв мистецтва та історії в Брюсселі, вони дають нам рідкісну можливість побачити, як перші єгипетські писарі пов'язували правителів з космічним порядком.

Відео дня

Що зображують ієрогліфи

На різьблених зображеннях висічені 4 основні символи: голова бика на жердині і три птахи - два лелеки, звернені один від одного, і лисий ібіс між ними.

Як розповів археолог з Єльського університету Джон Дарнелл, ці символи були величезними, близько 70 см у висоту, і висічені в скелі яскравим кольором, який виділявся на тлі більш темного каменю навколо них.

"Це нещодавно виявлене місце наскельного живопису в Ель-Хаві зберігає одні з найраніших - і найбільших - знаків, що відносяться до початкових етапів формування ієрогліфічного письма, і надає свідчення того, як стародавні єгиптяни винайшли свою унікальну систему письма", - сказав він.

Дарнелл пояснив, що голова бика вказує на царську владу, а три птахи пов'язані з сонячним циклом. Ці ієрогліфи могли символізувати роль царя в підтримці балансу у Всесвіті.

Щоб було видно напис

Що вражає в цій величезній лінії ієрогліфів, так це її публічність. Місце, де вона була висічена, знаходилося вздовж жвавого маршруту. Тобто, послання бачили люди, які переміщалися між такими містами, як Елькаб, і, швидше за все, вони могли зрозуміти хоча б його частину.

Такий вид публічної комунікації показує, що навіть на цьому ранньому етапі єгипетські царі вже використовували візуальні засоби для демонстрації влади і зв'язку її з космосом.

Масштаб відкриття "абсолютно приголомшив" команду, оскільки як самі зображення, так і окремі символи виявилися набагато більшими, ніж очікувалося.

Що ще знайшли вчені

Поруч з ієрогліфами команда виявила ще дещо: зображення слона, всередині якого був намальований інший, менший слон. Можливо, це звучить не дуже вражаюче, але це так. За словами Дарнелла, це вкрай рідкісний спосіб зображення вагітної тварини в давньоєгипетському мистецтві. Різьблення датується навіть більш раннім періодом, ніж лінія великих ієрогліфів, між 4000 і 3500 роками до нашої ери.

Видання зазначило, що науці відомо лише кілька інших подібних випадків. Один з них - ваза, знайдена в Абідосі, на якій зображена вагітна бегемотиха. Подібні малюнки свідчать про те, що люди, які їх створювали, починали розповідати історії, показувати життя, ще до того, як писемність повністю розвинулася.

Інші новини науки

Нещодавно стало відомо, що несподіване відкриття вчених переписало історію походження Стародавнього Єгипту. Вони зазначили, що возз'єднання Єгипту Ахмосом знаменує поворотний момент, і зміна дати його здійснення змінює розуміння політичних і культурних перетворень, які привели до Нового царства Єгипту.

Вас також можуть зацікавити новини: