Історія походження Стародавнього Єгипту переписана після того, як учені представили нову хронологію його наймогутнішого періоду.

Зокрема, як пише Daily Mail, відкриття переписало хронологію ранніх династій Єгипту, помістивши виникнення Нового царства майже на століття пізніше, ніж вважалося раніше. Зазначається, що Нове царство, яке існувало з 1550 до 1070 року до н.е., було піком могутності, багатства і територіальної експансії Єгипту, епохою таких знаменитих фараонів, як Тутанхамон.

Воно почалося з 18-ї династії, заснованої фараоном Ахмосом I, який об'єднав Єгипет після періоду роздробленості. Вчені встановили, що потужне виверження вулкана Санторіні відбулося до правління Ахмоса, а це значить, що 18-та династія і саме Нове царство виникли пізніше, ніж вважалося раніше.

Досі історики припускали, що виверження могло збігтися з раннім періодом Нового царства, а деякі дослідники навіть намагалися пов'язати його з конкретними фараонами, включно з Хатшепсут, Тутмосом III або Ахмосом I.

Прорив стався завдяки радіовуглецевому датуванню єгипетських артефактів 17-ї та початку 18-ї династій.

Зокрема дослідники вивчили глиняну цеглу з клеймом імені Ахмоса, лляну похоронну тканину і дерев'яні похоронні фігури, звані шабті, всі вони були безпосередньо пов'язані з відомими фараонами та їхніми храмами.

Оскільки ці об'єкти прив'язані до конкретного історичного контексту, їхній вік дає надійне уявлення про той період. Дослідження показує, що виверження передувало цим артефактам, змінюючи уявлення істориків про розквіт наймогутнішого періоду Єгипту.

Вулкан Тера неодноразово вивергався, але найвідоміше виверження відбулося в пізньомінойський період, приблизно з 1600 до 1480 року до н.е.

Традиційно виверження на Тере пов'язували з 18-ю династією Єгипту, і вчені використовували його як приблизний орієнтир для датування подій раннього Нового царства.

Однак новий радіовуглецевий аналіз показав, що виверження сталося раніше, у Другий перехідний період, до повного возз'єднання Єгипту під владою Ахмоса.

Це означає, що попередні припущення, які пов'язують виверження безпосередньо з раннім Новим царством, були неправильні.

"Це дослідження вперше проводить пряме радіовуглецеве порівняння виверження вулкана Тера з єгипетськими артефактами цього перехідного періоду. Це дає нам змогу вперше співвіднести одну з найдраматичніших природних подій у східному Середземномор'ї з історичною хронологією Єгипту", - сказали дослідники з Університету Бен-Гуріона в Негеві та Університету Гронінгена.

Науковці додали, що отримані результати розширюють наукове розуміння стародавнього світу. Дізнавшись, що виверження сталося раніше, ніж вважали, історики та археологи тепер можуть переглянути культурні й торговельні взаємодії між Єгиптом, Критом та іншими середземноморськими регіонами. Це охоплює все, від переміщення товарів та ідей до міграцій, спричинених стихійними лихами.

Як зазначив провідний автор дослідження Хендрік Дж. Брюінс: "Висновки свідчать, що Другий перехідний період тривав значно довше, ніж передбачалося, а Нове царство почалося пізніше".

Хоча коригування невелике за роками, воно має велике історичне значення.

Возз'єднання Єгипту Ахмосом знаменує собою критичний поворотний момент, і зміна дати його здійснення змінює розуміння вченими політичних і культурних перетворень, що призвели до Нового царства Єгипту.

