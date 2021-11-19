Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун - гіганти Сонячної системи, у порівнянні з якими Меркурій, Венера, Земля і Марс - це камінчики.

Космічний телескоп Hubble завершив грандіозну подорож Сонячною системою, зробивши нові фото планет-гігантів - Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна.

На відміну від кам'янистих планет земної групи, таких як Земля і Марс, ці планети здебільшого складаються з холодних газоподібних сумішей з водню, гелію, аміаку, метану та глибокої води навколо щільного, сильно гарячого, компактного ядра, повідомляє NASA.

Знімки, зроблені Хабблом, показують як екстремальні, так і незначні зміни, які швидко відбуваються в цих далеких світах. Гострий погляд Hubble дає змогу зрозуміти захопливі, динамічні погодні умови газових гігантів і досліджувати дуже схожі – і дуже різні – причини змін їхньої атмосфери.

Юпітер

Цьогорічні знімки Юпітера з телескопа Хаббл, зроблені 4 вересня, показують ландшафт його турбулентної атмосфери що постійно змінюється. На знімках зафіксовані кілька нових штормів, а темпи зміни кольору поблизу екватора планети продовжують дивувати дослідників. Так, екваторіальна зона планети залишалася темно-помаранчевого відтінку набагато довше у порівнянні з попередніми епізодами її затемнення.

Трохи вище екватора дослідники відзначають появу кількох нових штормів, прозваних "баржами". Їх можна визначити як циклонічні вихори, які різняться за зовнішнім виглядом. У той час як деякі зі штормів мають чіткі контури, інші - нечіткі й туманні. Ця різниця в зовнішньому вигляді викликана властивостями вихрів усередині хмар.

Сатурн

Нові фото Сатурна з телескопа "Хаббл", зроблені 12 вересня, показують швидкі й екстремальні зміни кольору смуг в північній півкулі планети, де настала осінь.

А в південній півкулі планети настала весна, що можна помітити по блакитному відтінку полюса.

Уран

Знімок Урана телескоп Hubble зробив 25 жовтня. На фото видно яскравий північний полярна "шапка" планети. У північній півкулі Урана настала весна, і збільшення ультрафіолетового випромінювання, що поглинається від Сонця, спричиняє світлішання полярної області. Астрономи припускають, що це може бути пов'язано зі зміною непрозорості атмосферного метану, або зміною аерозольних частинок.

Цікаво, що навіть коли атмосферна "шапка" стає яскравішою, різка межа на півдні залишається на тій самій широті. Це явище є постійним, спостереження "Хаббла" фіксують його протягом кількох останніх років.

Нептун

У процесі спостережень за Нептуном, проведеним 7 вересня, дослідники виявили, що темна пляма в північній півкулі цієї планети нещодавно змінила напрямок і рухається в бік екватора. На фото також помітне темне видовжене коло, що охоплює південний полюс Нептуна.

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Вчені зазначають, що синій колір Нептуна і Урана є результатом поглинання червоного світла атмосферою планет, багатою на метан, у поєднанні з тим самим Релеївським розсіюванням, котре робить небо Землі блакитним.

У 2021 році на Нептуні небагато яскравих хмар, і його чіткий блакитний колір із єдиною великою темною плямою дуже нагадує те, що бачив космічний апарат "Вояджер-2" у 1989 році.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble - проект американської NASA та Європейського космічного агентства (ESA). Він був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій