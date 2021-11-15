Галактика знаходиться на відстані 230 мільйонів світлових років від Землі близько до площини Чумацького Шляху.

Телескоп Hubble зробив фото величної спіральної галактики UGC 11537 у сузір'ї Орел (лат. Aquila).

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) в інфрачервоній та оптичній частині спектру. На фото видно яскраві смуги зірок, а також темні хмари пилу.

Зазначається, що ця галактика знаходиться на відстані 230 мільйонів світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

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UGC 11537 розташована близько до площини Чумацького Шляху. Це дозволяє побачити на передньому плані фотографії також дві яскраві зорі з Чумацького Шляху.

Сузір'я Орел: що відомо

Це екваторіальне сузір'я, західна частина якого лежить у східній гілці Чумацького Шляху, південніше сузір'я Стріли. Орел включений в каталог зоряного неба Клавдія Птолемея "Альмагест".

Найкращі умови для спостережень за сузір'ям - у червні-серпні, його видно на всій території України. Його легко впізнати за трьома яскравими зорями, що розташовані майже точно уздовж прямої лінії: Альтаїру, Таразеду й Альшаїну - шия, спина та ліве плече "орла".

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій