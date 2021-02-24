Toyota Motor Corp. офіційно розпочала будівництво свого розумного міста Woven City біля підніжжя гори Фудзі в Японії.
Місто має стати своєрідним полігоном для випробування нових технологій, зокрема робототехніки та штучного інтелекту, повідомляє Japan Times.
«Ми беремося за виклик створити майбутнє, де люди різного походження зможуть жити щасливо», — сказав президент компанії Акіо Тойода на церемонії відкриття будівництва.
Новий населений пункт побудують на території колишнього заводу Toyota площею близько 70 га в Сусоно, префектура Сідзуока. Спочатку до Woven City переберуться 360 мешканців, серед яких й працівники компанії. Загалом автори проекту очікують, що в місті житимуть щонайменше 2 тис. людей.
У компанії місто описують як «живу лабораторію», де можна буде в реальних умовах тестувати безпілотний транспорт, розумні будинки, роботів та штучний інтелект.
Читайте такожGoogle побудує місто для співробітників недалеко від головного офісу в США (фото)Woven City живитиметься енергією від сонячних батарей і паливних елементів, які виробляють її за допомогою реакцій водню та кисню. Будинки в основному будуватимуть з дерева, щоб мінімізувати вуглецевий слід, а штучний інтелект перевірятиме й контролюватиме здоров'я мешканців.
Плануватиме місто відомий данський архітектор-інноватор Б'ярке Інгельс, який зокрема брав участь у проектуванні будівлі Всесвітнього торгового центру 2 в Нью-Йорку та штаб-квартири Google в Каліфорнії.
Будівельні роботи мають розпочатися в березні. Однак Toyota не повідомляє, коли місто буде завершено.
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