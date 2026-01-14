У Німеччині виявили середньовічну братську могилу з жертвами Чорної смерті

Поховання вдалося знайти завдяки поєднанню історичних і природничих методів.

Поблизу німецького міста Ерфурт науковці виявили переконливі докази існування масового поховання жертв Чорної смерті – однієї з найсмертоносніших пандемій в історії Європи, пише The Independent. На думку дослідників, знахідка може стати першим у Європі системно ідентифікованим місцем поховання людей, загиблих від чуми в XIV столітті.

У період з 1346 по 1353 рік, йдеться у статті, пандемія Чорної смерті знищила майже половину населення окремих регіонів континенту. Історичні джерела свідчать, що лише біля Ерфурта в великих ямах було поховано близько 12 тисяч людей, однак точне місце цих поховань залишалося невідомим протягом століть.

Зараз міждисциплінарна команда дослідників проаналізувала середньовічні письмові джерела, дані про землекористування, а також осадові керни ґрунту. Це дозволило ідентифікувати підземну структуру, що відповідає описам "чумних ям" у хроніках XIV століття.

Відео дня

"Наші результати переконливо свідчать, що ми локалізували одну з масових могил жертв чуми, описаних у хроніках Ерфурта", – заявив географ Міхаель Гайн з Лейпцизького університету. Водночас він наголосив, що остаточне підтвердження можливе лише після повноцінних археологічних розкопок.

Дослідження показало, що підземна структура розташована поблизу покинутого середньовічного села Нойзес. Під час попередніх розкопок у ній виявили фрагменти людських останків, які чітко датуються XIV століттям.

За словами співавторки дослідження Ульріке Вербан з Центру екологічних досліджень Гельмгольца, ключовою особливістю роботи стало те, що поховання вдалося знайти не випадково, а завдяки поєднанню історичних і природничих методів.

Науковці вважають, що масове поховання було створене в сухішій зоні чорнозему вздовж долини річки Гера. Вологі заплавні ґрунти в середньовіччі зазвичай уникали для поховань, оскільки в таких умовах тіла розкладалися повільніше.

Це узгоджується з поширеною тоді "міазматичною теорією", згідно з якою хвороби виникали через "погане повітря" та випари від розкладених органічних решток.

Чому ця знахідка важлива

Підтверджені та точно датовані масові поховання жертв Чорної смерті в Європі є надзвичайною рідкістю – наразі відомо менш ніж десять таких місць. Подальші дослідження можуть допомогти краще зрозуміти еволюцію збудника чуми Yersinia pestis, причини надзвичайно високої смертності у XIV столітті та те, як суспільства реагували на масштабні епідемії.

Новини археології

Нагадаємо, археологи у Великій Британії знайшли "князівське" поховання коня, похованого разом із двома людьми. За словами дослідників, поховання зроблено в "в тій же елітарній традиції, що і в Саттон-Ху, Снейпе і Пріттлуелле". На жаль, через кислий ґрунт від останків залишилися лише піщані скелети - зловісні тіні ретельно виявлених кісток і обрисів тіл. Однак встановлено, що у могилі знаходилися повністю запряжена кінь, зброя і особисті речі.

Вас також можуть зацікавити новини: