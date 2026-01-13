Археологи знайшли 'князівську' могилу коня, похованого поруч з двома людьми

Через кислий ґрунт від останків залишилися лише піщані скелети - зловісні тіні ретельно виявлених кісток і обрисів тіл.

Археологи, які працюють на одній з найбільших археологічних розкопок у Великій Британії, виявили "князівське" поховання коня, похованого разом із двома людьми. Про це пише BBC.

Розкопки проводяться компанією Oxford Cotswold Archaeology (OCA) напередодні будівництва атомної електростанції Sizewell C недалеко від Лейстона, графство Саффолк.

Археолог Лен Міддлтон заявив, що поховання виконано в "тій же елітарній традиції, що і в Саттон-Ху, Снейпе і Пріттлуелле", додавши, що воно має національне значення.

Відзначається, що через кислий ґрунт від останків залишилися лише піщані скелети - зловісні тіні ретельно виявлених кісток і обрисів тіл.

У могилі знаходилися повністю запряжена кінь, зброя і особисті речі, і Міддлтон, керівник проекту OCA на цьому місці, описав її як "княжеське поховання". Він сказав:

"Грунтові умови призвели до того, що знахідка практично не збереглася - замість цього ми маємо вражаючі силуети на піску, які з дивовижною точністю передають обриси тіл. Подібні відкриття мають національне значення, оскільки вони поглиблюють наше розуміння влади, вірувань та ідентичності в ранньосередньовічній Англії і того, як ці ідеї виражалися вздовж східноанглійського узбережжя".

Де знайшли курган

Цікаво, що курган був одним з 11 англосаксонських похоронних курганів, що датуються VI-VII століттями.

Це означає, що він відноситься до тієї ж епохи, що і корабельні поховання в Саттон-Ху і Снейпе, обидва в східному Суффолку, і "Принц Пріттлуелл", знайдений недалеко від Саутенд-он-Сі в Ессексі.

Найджел Канн, генеральний директор Sizewell C, сказав, що знахідка була зроблена під час підготовчих робіт до будівництва 6,5-кілометрової дороги Sizewell Link Road.

"Вона пропонує захоплюючий погляд на багату спадщину Суффолка і життя його ранніх громад і була "ретельно задокументована і збережена для майбутніх досліджень", - додав він.

Понад 200 археологів працюють на 70 об'єктах напередодні будівництва електростанції, і в 2023 році вони виявили "незвичайний" скарб з 321 срібної монети XI століття.

На одному з об'єктів археологи виявили ями від стовпів раннього неоліту, кам'яні знаряддя і кераміку, що датуються періодом від 4000 до 3500 років до нашої ери. На іншому об'єкті була знайдена бронзова урна для кремації, а також виявлена надзвичайно рідкісна дубова драбина залізного віку.

Відзначається, що серед знахідок - неандертальська ручна сокира віком 40 000 років, витончені наконечники стріл, що датуються 4000 роком до нашої ери, римські шпильки для одягу і рідкісний середньовічний значок паломника з венеціанського скла, яких в Західній Європі було виявлено всього кілька штук.

Ще одна незвичайна знахідка - це повна пляшка пива, знайдена на місці розкопок часів Другої світової війни. Вона залишилася закритою кришкою.

Новини археології

У пакистанському Равалпінді археологи зробили велике історичне відкриття: були знайдені монети Кушанської династії віком 2000 років. Також вони виявили фрагменти лазуриту, цінного напівдорогоцінного каменю, на кургані Бхір недалеко від Таксіли. Монети відносяться до часу правління царя Васудеви, одного з останніх великих правителів Кушанської династії, а фрагменти каменів - до набагато більш раннього періоду.

