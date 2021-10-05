Павло Дуров зазначив, що в месенджері зареєструвалися понад 70 мільйонів нових користувачів.

Масштабний збій у Facebook та на інших майданчиках сприятливо вплинув на зростання аудиторії Telegram. У месенджері зареєструвалися понад 70 мільйонів нових користувачів.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в компанії зафіксували рекорд по реєстраціях та активності користувачів.

"Щоденні темпи зростання Telegram на порядок перевищили норму, і за один день ми прийняли понад 70 мільйонів біженців з інших платформ. Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, тому що Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЧерез масштабний збір у Facebook в Мережу злили дані 1,5 мільярда людей: робота компанії паралізованаПри цьому він зазначив, що масова реєстрація нових користувачів спостерігалася в Північній та Південній Америці, що призвело до зниження швидкості роботи програми.

"Для нових користувачів я хочу сказати наступне - ласкаво просимо в Telegram, найбільшу незалежну платформу обміну повідомленнями. Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші", - підсумував Дуров.

Збій в роботі Facebook 4 жовтня

Напередодні ввечері стався масштабний збій у роботі Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp. Сервіси відновили роботу після багатогодинної паузи.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google та Amazon.

Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не могли потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Згодом технічний директор Facebook назвав причину глобального збою.

Засновник Facebook і програміст Марк Цукерберг через глобальний збій втратив 6,6 мільярда доларів і опустився в списку мільярдерів.

Facebook і Instagram відновили роботу тільки через шість годин після масштабного збою.

Автор: Анастасія Горбачова