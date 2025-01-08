Теті Неб Фу, ймовірно, був фахівцем з лікування укусів скорпіонів і змій

Археологи в Єгипті виявили останки лікаря-чарівника, який лікував фараонів близько 4 000 років тому. Як пише Independent, про цю знахідку повідомило Міністерство туризму і старожитностей Єгипту. Гробниця, виявлена на території стародавньої держави Саккара, "прикрашена різьбленням і яскравими малюнками, включно з гарно розписаними фальшивими дверима і сценами похоронних приношень".

Вивчивши різьблення на гробниці, археологи дійшли висновку, що вона належала лікареві Теті Неб Фу, який жив за часів правління царя Пепе II з Шостої династії, приблизно між 2305 і 2118 роками до нашої ери.

Судячи з написів, Теті Неб Фу був знаменитий і мав безліч титулів, включно з "головним лікарем палацу" і "жерцем і магом" богині Серкет. Лікар також виконував функції королівського дантиста і "глави рослинної медицини".

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Ймовірно, він також був фахівцем з лікування укусів скорпіонів або змій, оскільки вважалося, що Серкет захищає постраждалих від отруйних укусів.

За словами археологів, ретельно продумане поховання Теті Неб Фу свідчить про те, що в давньоєгипетському царстві шанували як медицину, так і магію.

Археологічні знахідки

Раніше в Китаї знайшли найдавніше місто Шовкового шляху, йому понад 3000 років.

Також археолог знайшов затонулі кораблі зі скарбами біля Іспанії з десятками тонн золота та срібла.

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