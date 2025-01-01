Археологи застосували археологічні, генетичні та ізотопні методи для реконструкції їхнього генеалогічного древа й оцінки їхнього раціону.

Елітне поховання в Перу, яке найкраще збереглося, розкриває звичаї цивілізації Моче, включно з ритуалами, пов'язаними з людськими жертвопринесеннями.

Як пише Interesting Engineering, двоє юнаків були задушені і поховані разом зі своїми старшими родичами.

Вперше виявлений у 2005 році, Уака Као В'єхо в археологічному комплексі Ель-Брухо в Перу багато що свідчить про елітний статус тих, хто був там похований.

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Шестеро осіб належали до однієї сім'ї з різним ступенем спорідненості, що навіть продемонструвало їхній політичний вплив. Вони були поховані в релігійній споруді, "пірамідоподібному розписному храмі", за словами авторів нового дослідження, яке було опубліковано в PNAS.

Зазначається, що вони являють собою перше свідчення жертвопринесення серед членів сім'ї - практики, доступної тільки для вищого класу. Археологічний об'єкт дає нові погляди на складне суспільство, яке процвітало в рамках сімейної політичної структури.

Поховання в Уака Као В'єхо відображають м'якший бік ритуального вбивства. Цивілізація Моче зображувала свої публічні та жорстокі людські жертвопринесення богам. Це перше відкриття приватної, менш жорстокої форми людського жертвопринесення, яка пов'язує родові зв'язки з божественним.

У трьох із чотирьох могил знаходилися дорослі чоловіки. В одній із них був юнак, який супроводжував його в потойбічному житті: він був задушений мотузкою з рослинних волокон після смерті його старшого родича. Найвідоміша і вражаюче багата з могил належить жінці на ім'я Сеньйора де Као. Вона розділяла могилу з молодою жінкою, яку також задушили в такий самий спосіб.

Зазначається, що "поховання Сеньйори має важливе значення", тому що це найбільш збережене елітне поховання, знайдене в Перу на сьогоднішній день. Її тіло було майстерно загорнуто у 20 шарів текстилю, а її могила була заповнена артефактами. У неї був найвищий статус серед інших поховань.

Археологи застосували археологічні, генетичні та ізотопні методи для реконструкції їхнього генеалогічного древа та оцінки їхнього раціону. Дослідження показали, що їхнє генеалогічне древо охоплювало чотири покоління з різним ступенем спорідненості. Брати, сестри, бабусі й дідусі були поховані неподалік у похоронному комплексі. Їхній раціон складався з кукурудзи і морських тварин, тому, ймовірно, вони провели своє дитинство в цьому районі.

Але молода дівчина, принесена в жертву, як не дивно, не мала того ж профілю, що і її родичі. Вона харчувалася по-іншому і виховувалася далеко від своїх родичів, що свідчить про те, що їхня влада мала значне охоплення. Автори дослідження зазначають:

"Знахідка принесених у жертву молодих особин, тісно пов'язаних з основними похованнями, припускає раніше не задокументовану форму ритуального жертвопринесення".

Між IV і X століттями н. е. Моче займали дев'ять річкових долин уздовж північного узбережжя Перу. Вони залишили по собі значні культурні та структурні матеріали: монументальні пірамідоподібні храми, іригаційні мережі та мистецтво.

Їхня "складна соціальна ієрархія", як пояснили автори дослідження, була підпорядкована політичній і релігійній еліті, що може означати, що Сеньйора була жрицею.

Новини археології

Археологи виявили в Кувейті глиняну фігурку віком 7000 років, яка виглядає лякаюче схожою на сучасне зображення інопланетянина. Такий стиль був поширений у стародавній Месопотамії, хоча це перша у своєму роді, коли-небудь знайдена в Кувейті або Перській затоці.

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