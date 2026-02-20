Графіки відключень 21 лютого: коли вимикатимуть світло у суботу

У суботу, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження споживання для промислових споживачів, повідомляє Укренерго.
Диспетчери енергосистеми нагадують, що обмеження застосовуються через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".
Енергетики нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Відповідно, тривалість відключень світла може як зрости так і зменшитися. Уточнювати актуальну інформацію, в разі потреби, диспетчери енергосистеми радять на офіційних сторінках обленерго.
Відключення світла в Україні
Нардеп Сергій Нагорняк прогнозує вже навесні покращення ситуації зі світлом в Україні, особливо в Києві.
Втім, навіть за відсутності світла в будинках українців платіжки за електроенергію їм можуть надходити з більшими сумами, ніж зазвичай. Причинами цього можуть бути як несправності в роботі лічильника, так і індивідуальні звички та специфіка техніки споживачів.