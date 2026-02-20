Біля берегів популярного острова виявили отруйні морські організми

Влада оперативно закрила низку пляжів і попередила відпочивальників про ризик.

Біля північного узбережжя Тенеріфе зафіксували появу португальських корабликів - отруйних морських організмів з довгими щупальцями, здатних викликати сильні опіки. Про це пише BILD.

Відзначається, що влада оперативно закрила ряд пляжів і попередила відпочивальників про ризик.

Муніципалітет Гарачіко на півночі острова повідомив про знахідки в своїй акваторії і рекомендував тимчасово відмовитися від купання. Під спостереження також взято популярний пляж Санта-Крус-де-Тенеріфе. Через хвилерізи і слабкі течії ці організми можуть довше затримуватися біля берега.

Відео дня

За даними місцевих ЗМІ, одна людина вже постраждала від контакту з таким корабликом і була госпіталізована через сильний біль. Влада обіцяє відкрити пляжі після того, як небезпечні морські мешканці покинуть прибережну зону.

Новини туризму

Іспанську столицю Мадрид визнали найкращим напрямком Європи для відвідування в 2026 році, незважаючи на складну ситуацію з надмірним туризмом в країні. Всього в рейтинг від впливового порталу European Best Destinations потрапили 20 міст і регіонів по всій Європі.

Переможець визначався на основі голосів понад 1,3 мільйона мандрівників із 154 країн. Перед початком публічного голосування команда фахівців з туризму проаналізувала понад 500 напрямків по всій Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: