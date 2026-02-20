В Угорщині назвали умову розблокування кредиту в €90 мільярдів для України

Транзит нафти нафтопроводом "Дружба" через українську територію зупинений з кінця січня 2026 року через обстріли РФ.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що український уряд "у змові з Брюсселем і угорською опозицією" нібито шантажує Угорщину, блокуючи нафтопровід "Дружба". Про це пише Telex.hu.

Він стверджує, що це робиться для того, щоб викликати перебої в постачанні нафти і підвищити ціну на бензин перед виборами, але "ми не піддамося цьому шантажу, ми не підтримаємо війну України".

За словами Сійярто, Україна нібито порушила угоду про асоціацію з Європейським союзом, тому Угорщина блокує кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Відео дня

"Поки Україна блокує роботу нафтопроводу "Дружба", поки Україна не відновить постачання нафти до Угорщини, Україна не зможе отримати доступ до військового кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Поки поставки нафти з України до Угорщини не відновляться, Угорщина блокуватиме військовий кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро", - кілька разів повторив міністр.

Припинення транзиту нафти по "Дружбі"

Кілька днів тому Угорщина вирішила не поставляти дизельне паливо в Україну доти, доки українці не відновлять транспортування сирої нафти нафтопроводом "Дружба".

Незабаром після цього аналогічну заяву зробив і словацький уряд, хоча словацька компанія Slovnaft також знаходиться під контролем Міністерства нафти. З 27 січня, коли Росія перекрила трубопровід, до Угорщини та Словаччини нафтопроводом не надходить сира нафта, і з тих пір транспортування не відновилося.

Вас також можуть зацікавити новини: