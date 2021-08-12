Середньомісячні витрати на поширення політичних рекламних дописів значно зросли.

Протягом січня-червня 2021 року загальна сума витрат українських політиків та політичних сил на рекламні дописи в Facebook досягла суми в 1,2 млн доларів. Значно більше, ніж за аналогічний період 2020 року (тоді було витрачено 850 тис. Доларів).

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО", який провів аналіз на основі даних бібліотеки Facebook-реклами.

Зазначається, що середньомісячні витрати на поширення рекламних дописів зросли зі 141 тис. доларів у першому півріччі 2020 року до 205 тис. доларів за той же період 2021 року.

У травні та червні розрив між витратами 2020 і 2021 років зменшився, що, очевидно, пов'язано з тим, що якраз у цей період минулого року окремі політики розпочали свої кампанії до місцевих виборів.

Найбільше коштів витрачають індивідуальні сторінки політиків. Залежно від місяця на сторінки політиків припадає частка від 26% до 36% у загальній структурі витрат на політичну рекламу у Facebook (в середньому 31%).

В середньому 23% витрат припадає на сторінки, які неможливо чітко ідентифікувати, але які при тому активно просувають політичний контент, спрямований на підтримку, або проти певних політиків/партій.

Видатки з партійних сторінок становлять в середньому 18%. Як вказують активісти, така порівняно низька частка витрат із партійних сторінок є проблемною з точки зору контролю. Адже лише політичні партії публічно звітують про походження коштів та про витрати.

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Автор: Дмитро Захаров