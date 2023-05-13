В Києві маленький їжак невдало відкрив "пляжний сезон". Тваринка ледь не загинула, намагаючись врятуватися від спеки.
Йдеться про інцидент, що стався на Оболоні, повідомляє "Реальный Киев". Тваринка забралася у місцеве водоймище та почала тонути.
Врятувати "малого" вдалося завдяки оперативній роботі будівельників, які витягла їжака за допомогою екскаватора.
В Новій Зеландії стався курйоз через їжака
Нагадаємо, що нещодавно курйозний випадок через порятунок їжака стався у Новій Зеландії під час рейсу Air New Zealand. Тоді тваринка вибігла на злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту Данідін якраз в період, коли на посадку планував йти літак.
За підсумком авіаперевізник затримав рейс, а пілот оголосив людям, що не зрушить з місця, допоки їжака не врятують.