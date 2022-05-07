Мотиваційний лист є необхідним для тих, хто буде вступати на бюджетні місця на 1 курс і на деякі контрактні кон’юнктурні спеціальності.

Заступник голови комітету ВРУ з питань освіти та науки Сергій Колебошин повідомив, що у 2022 році вперше при вступі в український ВНЗ буде приділена велика увага аргументації абітурієнта.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"В цьому році також вперше буде велика увага приділена так званому "Мотиваційному листу", тобто листу, де абітурієнт викладає свої аргументи чому він обрав той чи інший ВИШ і невеличкий відсоток цього балу буде додаватися в залежності від того, як аргументувала людина. Але все ж таки найбільш значущий внесок будуть роботи саме результати Національного мультипредметного тесту з 3-х предметів", - сказав Колебошин.

Заступник голови комітету ВРУ з питань освіти та науки зазначив, що цього року значно спростили умови закінчення випускних класів в українських школах та вступ до українських ВИШів.

"Для 4 і 9 класів скасована Державна підсумкова атестація. Для 11 класів скасована Державна підсумкова атестація, буде ЗНО відбуватися у формі Національного мультипредметного тесту… Я зауважу, що він є необхідним для тих, хто буде вступати на бюджетні місця на 1 курс українських ВИШів і на деякі контрактні спеціальності, так звані, кон’юнктурні, наприклад, медичні спеціальності", - сказав Колебошин.

Він додав, що для тих, хто вступає у творчі ВИШі, Національний мультипредметний тест не є обов’язковим, як для тих, хто готується вступати на військові спеціальності. "Там буде своя процедура зарахування", - додав Колебошин.

Заступник голови комітету ВРУ з питань освіти та науки акцентував, що є великі сподівання, що 1 вересня в Україні розпочнеться очний навчальний процес і це відбудеться за умови забезпечення безпеки для всіх учасників освітнього процесу.

"Ми дуже сподіваємось, що 1 вересня розпочнеться навчальний процес в очній формі, тобто діти підуть до школи там, де, звичайно, це буде безпечно для дітей, для вчителів, для батьків… Це не буде скасовувати можливість батькам обирати для дитини дистанційну форму", - сказав Колебошин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що для проходження мультипредметного тесту, який є спрощеним аналогом ЗНО, збільшили час.

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