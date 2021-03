Ракетобудівна компанія SpaceX успішно вивела на орбіту нову партію супутників Starlink за допомогою ракети Falcon 9. Перший ступінь носія здійснив посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Відео зльоту ракети і посадки її ступені опубліковано в Twitter компанії.

На сайті SpaceX зазначається, що використана цього разу перша ступінь ракети раніше застосовувалася в першій пілотованій місії CrewDragon – тоді Falcon 9 успішно доставила на МКС астронавтів NASA Боба Бенкена і Дага Харлі.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fI2VvU3kWO