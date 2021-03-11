Перша ступінь ракети, яку застосували в новому пуску, раніше використовувалася в історичній місії CrewDragon.

Ракетобудівна компанія SpaceX успішно вивела на орбіту нову партію супутників Starlink за допомогою ракети Falcon 9. Перший ступінь носія здійснив посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

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Відео зльоту ракети і посадки її ступені опубліковано в Twitter компанії.

На сайті SpaceX зазначається, що використана цього разу перша ступінь ракети раніше застосовувалася в першій пілотованій місії CrewDragon – тоді Falcon 9 успішно доставила на МКС астронавтів NASA Боба Бенкена і Дага Харлі.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fI2VvU3kWO — SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021

Що таке Starlink

Starlink - глобальна супутникова система, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим доступом в інтернет в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Для роботи системи компанія вивела на орбіту вже більше тисячі супутників. Як правило, в ході одного пуску Falcon 9 на орбіту виводиться 60 апаратів.

SpaceX минулого року запустила в тестовому режимі свою мережу в США і Канаді, а в 2021 році має намір вийти на світовий рівень. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд дол.

У лютому 2021 року стало відомо, коли супутниковий Інтернет від Ілона Маска може з'явитися в Україні.

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Автор: Дмитро Захаров