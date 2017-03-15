У Канаді побудують космодром для запуску українських ракет

Канадська компанія Maritime Launch Services оголосила про плани побудувати космодром у провінції Нова Шотландія, з якого запустять українські ракети, передає місцевий сайт CBC News.

Незабаром у провінції з'явиться ділянка ракетного космодрому вартістю 148 мільйонів доларів, яка буде використовуватися для запуску комерційних супутників у космос вже в 2020 році. Maritime Launch Services підтвердила плани будівництва об'єкта, яке почнеться вже через рік.

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Компанія розраховує вийти на запуск до 2022 року восьми ракет щорічно. Загальна вартість створення космопорту, запуску першої ракети й просування об'єкта складе 304 мільйони доларів, заявив Джон Іселла, генеральний директор Maritime Launch Services.

"Ділянка біля Кансо й Хейзел Хілл була відібрана з 14 різних майданчиків по всій Північній Америці для української ракети середнього класу "Циклон-4М", - йдеться у повідомленні.

Раніше будівництво космодрому для запуску українських ракет "Циклон-4М" було заплановано в Бразилії, однак у квітні 2015 року влада країни розірвала контракт з Україною.

Нагадаємо, у звіті Державного космічного агентства України (ДКАУ), приуроченому до 25-річчя роботи агентства, йшлося, що Україна за 25 років брала участь у створенні та запуску 140 ракет-носіїв за замовленням 25 країн.

Згідно з повідомленням агентства, з 1992 по 2016 рік ракети з українськими компонентами стартували з 6 космодромів й вивели в космос 370 космічних апаратів.