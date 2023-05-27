Китайці активно грабують кораблі, які затонули в Південно-Східній Азії під час Другої світової війни.

Китай почав грабувати британські військові кораблі, які затонули під час Другої світової війни у Південно-Східній Азії. У Лондоні це назвали актом вандалізму, повідомляє Військово-морський інститут США (USNI).

Нещодавно приватне китайське судно Chuan Hong 68 використовувало великий днопоглиблювальний кран для збору металобрухту з уламків лінкора HMS Prince Of Wales і лінійного крейсера HMS Repulse, які були потоплені японськими бомбардувальниками 10 грудня 1941 року недалеко від східного узбережжя сучасної Малайзії.

Сукупно на обох кораблях загинуло 840 британських моряків. У 2002 році британський уряд оголосив уламки кораблів офіційним військовим похованням, що в цілому є загальноприйнятою міжнародною практикою для загиблих кораблів.

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Як повідомляє USNI, китайців цікавить "високоякісна сталь", з якої свого часу були виготовлені затонулі кораблі. Цінність цього металу полягає в тому, що він виплавлений і потім опинився надійно захованим під водою ще до епохи ядерної зброї і її численних випробувань. Така "чиста" нерадіоактивна сталь особливо цінується у виробництві деякого наукового та медичного обладнання.

В USNI відзначають, що за останні роки китайські комерсанти подібним чином розграбували і остаточно знищили десятки затонулих кораблів.

В Національний музей ВМС Великобританії закликали уряд виробити національну програму із захисту затонулих британських кораблів від подібного розграбування по всьому світу.

"Ми засмучені і стурбовані очевидним вандалізмом з метою отримання особистої вигоди кораблів HMS Prince Of Wales і HMS Repulse. Вони позначені як військові могили. Ми засмучені втратою військово-морської спадщини і тим впливом, який це робить для розуміння історії нашого Королівського флоту", - заявили там.

Затонулі кораблі - останні новини

У 2021 році в Одеській області здійняли тривогу через 150 тонн отрутохімікатів з затонулого в 1972 році судна. Хімікати знаходяться біля селища Алтестово. Вони зберігаються в неналежних умовах і загрожують екологічній безпеці.

У тому ж році в порту під Одесою американські та українські водолази підняли на поверхню затонулий так званий "катер Брежнєва". Після розпаду СРСР яхту сюди привіз місцевий бізнесмен, щоб відновити. В результаті розкішний "Буревісник" простояв в гавані, поки п'ять років тому не пішов під воду під час зимового шторму.

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