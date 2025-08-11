Росія планує розширювати військово-технічну співпрацю з Індією: в ГУР розповіли деталі

Хочуть співпрацювати в оборонці і проводити спільні військові навчання.

Стало відомо, що Росія та Індія передбачають розширення військово-технічної співпраці та розробляють план заходів на 2025-2026 роки. Про це УНІАН повідомили джерела в українській розвідці.

Зокрема, з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

"Протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках. Зокрема на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань", - зазначає джерело.

За даними розвідки, перемовини відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі.

"Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є "відвідування індійською делегацією крейсеру "Аврора", - зазначає джерело.

При цьому нагадали, що станом на сьогодні Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Також діє ще один спільний проєкт - компанія Indo-Russian Rifles Private Limited у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.

Як США ввели мита для Індії через співпрацю з РФ

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підвищив тарифи на індійський експорт до 50%. Трамп підписав указ, що запроваджує додаткові 25% мита на деякі індійські товари через продовження Нью-Делі закупівель російської нафти, попри західні санкції. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50%.

У відповідь Індія призупинила плани щодо закупівлі нової американської зброї та літаків.

Reuters повідомляв, що це перша конкретна ознака невдоволення Індії після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на експорт. Індія мала намір відправити міністра оборони Раджнатха Сінгха до США найближчим часом для оголошення про деякі закупівлі, але цю поїздку скасували. Йшлося про те, що Сінгх планував оголосити про купівлю 6 розвідувальних літаків Boeing P8I і допоміжних систем для ВМС Індії під час тепер уже скасованої поїздки. Переговори про закупівлю літаків у рамках пропонованої угоди на суму $3,6 млрд перебували на фінальній стадії.

