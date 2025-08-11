Пікапи та квадроцикли можна буде закуповувати за кошти бригад.

Доручено збільшити фінансування для бойових підрозділів, повинно бути 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень", - написав він.

Відео дня

Також повідомив, що є чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки - їх тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

"Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість", - наголосив Зеленський.

За його словами, має бути спрощено та цифровізовано списання майна, а також буде скорочено терміни цієї процедури.

Зеленський також повідомив, що буде змінена процедура нагородження. "На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше", - зазначив він.

При цьому президент додав, що доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. За його словами, Міністерство оборони напрацювало пропозиції вже найближчим часом будуть реалізовані зміни.

Фінансування ЗСУ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон (№ 13573) про збільшення бюджету цього року на 412 млрд грн на військові потреби, який Верховна Рада сьогодні ухвалила загалом.

За прийняття закону про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони проголосували 332 народних депутати.

Законопроектом пропонується збільшити видатки державного бюджету на національну безпеку та оборону на суму 412,4 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: