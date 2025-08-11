Серед країн ЄС найбільше українців зі статусом тимчасового захисту отримала Німеччина.

Близько 4,31 мільйона осіб, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Про це повідомляє Євростат.

Зазначається, що серед країн ЄС найбільше українців зі статусом тимчасового захисту прийняли Німеччина - 1 196 645 осіб (27,8% від загальної кількості), Польща - 992 505 (23%) та Чехія - 378 420 (8,8%).

Станом на кінець червня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, зросла на 32 940 осіб (+0,8%) порівняно з кінцем травня поточного року.

Кількість осіб, які перебували під тимчасовим захистом, збільшилася в усіх країнах ЄС. Водночас три найбільші прирости спостерігалися в Польщі - 5 660 (+0,6%), Чехії - 4 745 (+1,3%) та Німеччині - 3 805 (+0,3%).

Найвище співвідношення осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (34,7), Польщі (27,2) та Естонії (25,1), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Станом на кінець червня, громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС.

Дорослі жінки становили 44,7% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Неповнолітні становили майже третину (31,2%), а дорослі чоловіки - майже чверть (24,1%) від загальної кількості.

Українські біженці в Європі - останні новини

10 серпня стало відомо, що Фінляндія планує скасувати виплати за програми інтеграції біженців і шукачів притулку. Найсильніше таке скорочення допомог вдарить по українцях.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині також планують скоротити виплати для новоприбулих біженців з України. Цей крок може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного біженця.

Зараз українці, які прибувають до Німеччини, тікаючи від війни, користуються перевагами Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист. Вона дозволяє їм претендувати на соціальні виплати без проходження процедури надання притулку.

Збирається скоротити обсяги підтримки українських біженців й уряд Угорщини. Відповідну заяву 6 серпня зробив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

