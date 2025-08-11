Навіть невеликі зміни в одязі можуть зробити подорож комфортнішою і знизити ризик проблем зі здоров'ям.

Експерти попереджають, що неправильний вибір одягу для польоту може бути небезпечним для здоров'я та навіть підвищити ризик розвитку тромбозу глибоких вен. Фактори ризику включають нерухомість, обмежений кровообіг і тиск на нижні кінцівки - все це може посилюватися тісним одягом.

Як пише Express, фахівці з одягу з Ready Set Supplied склали список предметів одягу, яких, на їхню думку, слід уникати в літаках:

Обтислі легінси і вузькі джинси - можуть обмежувати рухи і погіршувати приплив крові до ніг. Вузькі пояси або коригувальна білизна - часто впиваються в живіт і стегна, з часом спричиняючи дискомфорт. Одяг із жорсткими швами або еластичними манжетами - може тиснути на шкіру і ускладнювати рухи. Тісне або жорстке взуття - ноги природним чином набрякають під час перельотів, що робить нееластичне взуття незручним.

"Хоча обтислі легінси, вузькі джинси та обтислі топи можуть мати чудовий вигляд у залі вильоту, до моменту приземлення вони можуть викликати відчуття скутості, набряклості та навіть нездужання", - попереджають експерти.

Замість цього вони рекомендують надягати вільні спортивні штани, штани з широкими штанинами або м'які лляні штани, щоб ноги могли вільно рухатися.

Дихаючий одяг, такий як бавовняні футболки, кардигани або толстовки з капюшоном, допоможе вам адаптуватися до зміни температури в салоні.

Також рекомендується носити гнучке взуття без застібок, щоб його можна було легко зняти під час польоту, а компресійні шкарпетки також допоможуть підтримувати кровообіг у тривалих подорожах.

"Необов'язково жертвувати стилем, але одяг має давати змогу вам рухатися, розтягуватися і почуватися комфортно протягом кількох годин. Якщо одяг здавлює, задирається або здавлює, він, імовірно, не підходить для перельотів", пояснюють у Ready Set Supplied.

