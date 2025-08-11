Експерти попереджають, що неправильний вибір одягу для польоту може бути небезпечним для здоров'я та навіть підвищити ризик розвитку тромбозу глибоких вен. Фактори ризику включають нерухомість, обмежений кровообіг і тиск на нижні кінцівки - все це може посилюватися тісним одягом.
Як пише Express, фахівці з одягу з Ready Set Supplied склали список предметів одягу, яких, на їхню думку, слід уникати в літаках:
- Обтислі легінси і вузькі джинси - можуть обмежувати рухи і погіршувати приплив крові до ніг.
- Вузькі пояси або коригувальна білизна - часто впиваються в живіт і стегна, з часом спричиняючи дискомфорт.
- Одяг із жорсткими швами або еластичними манжетами - може тиснути на шкіру і ускладнювати рухи.
- Тісне або жорстке взуття - ноги природним чином набрякають під час перельотів, що робить нееластичне взуття незручним.
"Хоча обтислі легінси, вузькі джинси та обтислі топи можуть мати чудовий вигляд у залі вильоту, до моменту приземлення вони можуть викликати відчуття скутості, набряклості та навіть нездужання", - попереджають експерти.
Замість цього вони рекомендують надягати вільні спортивні штани, штани з широкими штанинами або м'які лляні штани, щоб ноги могли вільно рухатися.
Дихаючий одяг, такий як бавовняні футболки, кардигани або толстовки з капюшоном, допоможе вам адаптуватися до зміни температури в салоні.
Також рекомендується носити гнучке взуття без застібок, щоб його можна було легко зняти під час польоту, а компресійні шкарпетки також допоможуть підтримувати кровообіг у тривалих подорожах.
"Необов'язково жертвувати стилем, але одяг має давати змогу вам рухатися, розтягуватися і почуватися комфортно протягом кількох годин. Якщо одяг здавлює, задирається або здавлює, він, імовірно, не підходить для перельотів", пояснюють у Ready Set Supplied.
Раніше експерти пояснили, чому не варто надягати взуття з відкритим носком у літак, не кажучи вже про те, щоб знімати взуття на борту.