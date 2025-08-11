Звичайні сім'ї із середнім доходом більше не можуть собі дозволити їх відвідування.

Понад 100 євро на день – саме стільки сім'я з чотирьох осіб змушена платити за шезлонги і парасольки на пляжах у деяких районах Італії. Однак, судячи з усього, далеко не всі готові стільки платити, а тому кількість відвідувачів стрімко падає.

Як пояснює Der Spiegel, понад 7500 кілометрів берегової лінії Італії належать державі, проте більше половини своїх пляжів вона здає приватним особам. Ті, своєю чергою, заламують настільки високі ціни за їхнє відвідування, що вони навряд чи доступні для людей із середнім достатком.

Зазначається, що платні пляжні курорти, які в Італії мають назву "stabilimenti balneari", не мають особливої популярності в іноземних туристів, адже вони надають перевагу численним безкоштовним місцям відпочинку. Однак і місцеві жителі більше не хочуть їх відвідувати.

За даними Національної обсерваторії пляжів, середня вартість оренди двох шезлонгів із парасолькою у 2024 році по країні становила понад 30 євро на день. Однак цього року ціни значно зросли. Наприклад, на пляжному курорті La Perla del Tirreno в Санта-Марінеллі – аж ніяк не найрозкішнішому приморському курорті неподалік Риму – це вже обходиться приблизно в 60 євро. На додачу до цього капучино там коштує 5 євро, а чізбургер із тунцем – 14 євро. Менеджер Лейла Фарес виправдовує такі ціни тим, що парасольки на її пляжі розставлено далі один від одного, ніж зазвичай, усе прибирається щодня, а 20 співробітникам доводиться платити зарплату.

Тим часом, у пляжному клубі Twiga на тосканському узбережжі, що колись належав менеджеру "Формули-1" Флавіо Бріаторе, доба в "наметі правителя" – чотири великі лежаки для дорослих, чотири лежаки для дітей, чотири шезлонги, три стільці та стіл – у серпні коштує 1500 євро. Їжа і напої при цьому у вартість не включені.

Туристична асоціація Assobalneari Italia повідомляє про падіння кількості відвідувачів платних пляжів на 25-30% у цьому сезоні – тільки в неділю вони все ще повні. У галузі сподіваються, що хоча б до Феррагосто, щорічного свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 15 серпня, все повернеться в норму. Але один день навряд чи зможе компенсувати втрати цілого сезону.

Однак президент туристичної асоціації Фабріціо Лікордарі переконаний: "Є пляжні курорти на будь-який бюджет". Тим часом, падіння кількості відвідувачів платних пляжів він пояснює інфляцією, яка обтяжує багато сімей.

"Зростання вартості життя значно знизило купівельну спроможність. Навіть при двох працюючих людях сімейного бюджету в багатьох випадках недостатньо", – пояснив чиновник.

Тим часом міністр туризму Італії Даніела Сантанче відмовляється визнавати наявність кризи. Вона називає подібні повідомлення "панікерськими" і такими, що "вводять в оману".

Як раніше повідомляв УНІАН, ще кілька років тому туристи скаржилися, що деякі італійські пляжі почали запроваджувати занадто суворі правила для туристів, зокрема забороняючи їм приносити їжу із собою.

Тим часом, з цього року туристам доводиться заздалегідь бронювати місця через спеціальний додаток, якщо вони хочуть відвідати один з найпопулярніших пляжів Сардинії – Туерредду.

