Законопроектом передбачено внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю.

У законопроекті передбачено, що 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років буде вихідним.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект президента України Володимира Зеленського "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" (реєстраційний номер 9278).

Законопроектом передбачено установити, що 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років буде вихідним.

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Законопроектом передбачено внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю. Із святкових і неробочих днів виключається 9 травня – День перемоги над нацизмом у другій світовій війні (День перемоги), а в той же святковим і неробочим стає 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що у європейських державах перемога над нацизмом щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні.

"З огляду на зазначене та з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невід’ємна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня", - зазначається в ній.

Відповідно до законопроекту, з метою вшанування пам’яті всіх жертв війни 1939-1945 років в Україні і Дня захисників і захисниць України у столиці України, столиці Автономної Республіки Крим, в Севастополі, в обласних центрах біля пам’ятників та меморіалів встановлювати почесна варта і покладаються вінки і квіти.

Святкування 8 травня в Україні - деталі

Сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, зазначив, що 8 травня українці мають разом з Європою відзначати перемогу над нацизмом. Він сказав, що нашій державі повертається чесна історія без ідеологічних домішок, бо саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна, саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту.

Зеленський наголосив, що зараз українці разом з іншими народами знищують аналогічне зло. Він наголосив, що держава – агресор Росія має ту саму мету – поневолення або знищення. Зараз Україна бʼється проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою і переможе.