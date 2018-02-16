У Житомирі презентують інсталяцію про хронологічні події Майдану

Презентацію проведуть 19 лютого о 18.00 годині у приміщенні кінотеатру "Жовтень".

У Житомирі презентують інсталяцію "Хронологічні події Майдану 2014. Погляд сьогодення".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"Управління культури міської ради спільно з учнями і викладачами художньої школи та кінотеатром імені Франка вперше роблять спробу із виготовлення інсталяції", - сказано у повідомленні.

Презентацію проведуть 19 лютого о 18.00 годині у приміщенні кінотеатру "Жовтень".

«Важко підбрати слова та описати словами, що це буде. Це треба побачити на власні очі і відчути серцем. Не буде ведучого, не буде слів, тільки Ваш погляд і ваші враження», - анонсують інсталяцію її автори.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні проведуть віче пам’яті. Також у місті з 15 до 28 лютого у спеціалізованому дитячому кінотеатрі імені Франка транслюватимуть документальний фільм «Міф».