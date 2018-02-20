Річниця розстрілу Майдану: США вшанували пам'ять українських героїв і закликали Київ прискорити реформи

За останні чотири роки Україна зробила важливі кроки, але попереду ще велика робота, щоб виконати обіцянки Майдану і розкрити потенціал України.

США закликали владу України виконати обіцянки на Майдані чотири роки тому. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту.

Читайте такожУ Житомирі у День Героїв Небесної Сотні проведуть віче пам’яті

"Чотири роки тому українці з усіх верств суспільства і всіх регіонів країни об'єдналися на Майдані, центральній площі Києва, щоб вимагати від свого уряду визнання вибору громадян України приєднатися до Європи. Десятки українців – Небесна сотня – віддали свої життя заради мрії про кращу Україну. Сполучені Штати будуть і надалі стояти поруч з Україною, оскільки вона стикається з триваючою російською агресією, в результаті якої загинуло понад 10 тис. осіб були переселені більше 1,6 млн українців", – сказано в повідомленні.

За останні чотири роки Україна зробила важливі кроки, але попереду ще велика робота, щоб виконати обіцянки Майдану і розкрити потенціал України.

"Сполучені Штати закликають лідерів України подвоїти свої зусилля щодо здійснення глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ, необхідних для створення стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної країни, на яку заслуговують українці. Ми пишаємося тим, що працюємо з народом України в пам'ять жертв, принесених чотири роки тому за європейське майбутнє України", – додали в американському зовнішньополітичному відомстві.