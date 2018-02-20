У Кабміні 26 лютого хочуть визнати Днем опору Криму російській окупації

У Мінінформполітики очікують на остаточне ухвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Криму.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар переконана, що 26 лютого необхідно офіційно визнати Днем опору Криму російській окупації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції на тему: "Четверті роковини окупації Криму", яка присвячена 26 лютого - Дню опору Криму російській окупації.

"Ми вважаємо, що цей день має бути офіційно Днем опору Криму російській окупації. Відповідний документ від Кабміну минулого року пішов на Адміністрацію президента, і наразі фактично розглядається питання підписання відповідного указу, для того щоб цей день був офіційно Днем опору Криму Російській Федерації", - наголосила Джеппар.

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Вона також нагадала, що раніше розроблялася Стратегія інформаційної реінтеграції Криму, і Дорожня карта цього документу була ухвалена в грудні 2016 року. Тепер цей документ проходить третє коло узгоджень з різними відомствами.

"Ми очікуємо, що усе одно цей документ буде прийнятий на рівні Кабміну... Міністерство інформаційної політики вже імплементує цю стратегію через план дій, який є нашим внутрішнім", - додала Джеппар.

Своєю чергою, голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв наголосив на необхідності робити все, аби тема анексії Криму та боротьби за його звільнення завжди залишалася на слуху та була доступною як для жителів України, так і для міжнародної спільноти.