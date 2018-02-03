Співробітниць маріупольського музею засудили за передачу 52 картин в анексований Крим

18:22, 03 лютого 2018
Суспільство
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Засуджена співробітниця маріупольського музею / фото ark.gp.gov.ua

Двох співробітниць Маріупольського краєзнавчого музею рішенням суду визнали винним у службовій халатності і передачі 52 картин XVIII-XX століття окупаційній владі Криму.

Мова йде твори художників XVIII-XIX століття, що належать Музейному фонду України, йдеться у вироку суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Главред.

Наголошується, що 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір на експонування картин у рамках виставки "Російське та українське мистецтво XVIII — початку ХХ століття" і в той же день картини з Криму прибули до Маріуполя. Експозиція повинна була тривати до 27 травня 2014 року, однак 19 березня маріупольські музейники отримали лист від директора "Сімферопольського художнього музею", в якому вона просила повернути твори мистецтва через напружену соціально-політичну обстановку в Україні. На той час Крим уже був анексованим.

Серед переданих картини були: "Місячна ніч" Івана Айвазовського, "Дорога в лісі" Івана Шишкіна, "Пейзаж. Вечір" Олексія Саврасова, "Болото" Ісаака Левітана та ін.

У свою чергу керівник маріупольського музею Ольга Чаплинська розірвала договір про експозицію картин з Криму, а завідувач відділу фондів Художнього музею ім. А. В. Куїнджі КУ "Маріупольський краєзнавчий музей" Наталія Куренишева 20 березня передала посланнику сімферопольського музею 52 експоновані картини.

Засуджена співробітниця маріупольського музею / фото ark.gp.gov.ua

На судовому засіданні обвинувачені свою вину визнали.

Заслуженому працівнику культури України Чаплинській призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків строком на рік.

Таке ж покарання отримала і її колега Куренишева. Однак, згідно із законом про амністію, музейщиць звільнили від основного і додаткового покарання.

Список картин, які передали в Крим:

1. Самокиш Н.С. "Осінній пейзаж";

2. Самокиш Н.С. "Дворик, освітлений сонцем";

3. Френц Р. Ф. "Заїжджий двір";

4. Маковський Ст. Е. "Відвідування госпіталю" (ескіз)";

5. Полєнов Ст. Д. "Пейзаж" (етюд)";

6. Юон К. Ф. "Біля берега. Річка Пскова";

7. Кричевський В. Р. "Кирилівська церква";

8. Браз О. Е. "Портрет хлопчика";

9. Цвіркунів Н.Е. "Вершник в лісі";

10. Ционглинський В. Ф. "Мечеть в Тиверіаді";

11. Жуковський С. Ю. "Роз'їзд";

12. Колесов А. М. "Портрет Гілярова - Платонова";

13. Шебуєв В. К. "Голова старого";

14. Щедровський В. С. "Торговка яблуками";

15. Рилов А. А. "Село Макарье";

16. Яковлєв П. Ф. "Немає пощади";

17. Туржанський Ст. Л. "Останні квіти. Садиба";

18. Шишкін В. І. "Дорога в лісі";

19. Левітан В. І. "Болото" (етюд)";

20. Федотов П. А. "Вдовушка";

21. Виноградов С. А. "Пастушки";

22. Жуковський С. Ю. "Біля млина";

23. Полєнов Ст. Д. "Осінній пейзаж";

24. Саврасов А. К. "Пейзаж. Вечір";

25. Коровін К. А. "Пейзаж з фортецею" (ескіз декорації)";

26. Полєнов Ст. Д. "Пейзаж з човном";

27. Самокиш Н.С. "На рисаку";

28. Казас М. М. "Портрет батька";

29. Раєсберг Ц. "Портрет дівчинки";

30. Магдесиан Е. Я. "Дворик Алупкінського палацу";

31. Магдєсіан Е. Я. "Алупкінський палац";

32. Самокиш Н.С. "Трійка" (авторське повторення)";

33. Самокиш Н.С. "Петербурзька конка";

34. Айвазовський В. К. "Місячна ніч";

35. Благовіщенський в. І. "Старий будинок";

36. Благовіщенський В. І. "Старий Кремль";

37. Чемесов Е. "Портрет Єлизавети";

38. Уткін "Еней і Анхиз";

39. Орловський А. О. "Стрибки";

40. Орловський А. О. "Автопортрет";

41. Беггров К. "Петербург. Володимирський собор";

42. Розанов В. "Церква у Воскресенському під Москвою";

43. Йордан Ф. "Катування Спасителя";

44. Беггров К. "Перша Лінія Василівського острога. Лютеранська церква Св. Катерини";

45. Галактіонов "Петергоф. Марлі";

46. Скородумов "Діана і Актеон";

47. Кочалов Р. "Невський проспект";

48. Еляков В. "Проспект Біржі та Гостинного двору";

49. Греків А. "Літній палац Єлизавети Петрівни";

50. Смирнов "Портрет Томілова";

51. Мате В. В. "Портрет Григоровича Д. В.";

52. Крамськой І. Н. "Петро I" (офорт з портрета В. Нікітіна)".

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Нагадаємо, на початку лютого 2014 року більше тисячі артефактів з колекції скіфського золота були вивезені в Нідерланди для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", організованої в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У колекцію входять експонати п'яти музеїв, зокрема, чотирьох кримських. У момент вивезення артефактів Крим ще не анексувала РФ. Виставка була закрита в кінці серпня 2014 року, але західний музей не хотів повертати предмети до закінчення судового спору між Україною і захопленим півостровом.

У грудні 2016 року в Амстердамі окружний суд вирішив повернути Україні артефакти виставки "Крим: золото і секрети Чорного моря". Служителі Феміди дійшли висновку, що скіфське золото є частиною культурного надбання нашої країни.

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Теги: #скіфське золото#анексія Криму#картини в Крим#Маріупольський краєзнавчий музей