Співробітниць маріупольського музею засудили за передачу 52 картин в анексований Крим

В лютому 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір на експонування картин.

Двох співробітниць Маріупольського краєзнавчого музею рішенням суду визнали винним у службовій халатності і передачі 52 картин XVIII-XX століття окупаційній владі Криму.

Мова йде твори художників XVIII-XIX століття, що належать Музейному фонду України, йдеться у вироку суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Главред.

Наголошується, що 18 лютого 2014 року Сімферопольський художній музей і Маріупольський краєзнавчий музей підписали договір на експонування картин у рамках виставки "Російське та українське мистецтво XVIII — початку ХХ століття" і в той же день картини з Криму прибули до Маріуполя. Експозиція повинна була тривати до 27 травня 2014 року, однак 19 березня маріупольські музейники отримали лист від директора "Сімферопольського художнього музею", в якому вона просила повернути твори мистецтва через напружену соціально-політичну обстановку в Україні. На той час Крим уже був анексованим.

Серед переданих картини були: "Місячна ніч" Івана Айвазовського, "Дорога в лісі" Івана Шишкіна, "Пейзаж. Вечір" Олексія Саврасова, "Болото" Ісаака Левітана та ін.

У свою чергу керівник маріупольського музею Ольга Чаплинська розірвала договір про експозицію картин з Криму, а завідувач відділу фондів Художнього музею ім. А. В. Куїнджі КУ "Маріупольський краєзнавчий музей" Наталія Куренишева 20 березня передала посланнику сімферопольського музею 52 експоновані картини.

На судовому засіданні обвинувачені свою вину визнали.

Заслуженому працівнику культури України Чаплинській призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків строком на рік.

Таке ж покарання отримала і її колега Куренишева. Однак, згідно із законом про амністію, музейщиць звільнили від основного і додаткового покарання.

Список картин, які передали в Крим:

1. Самокиш Н.С. "Осінній пейзаж";

2. Самокиш Н.С. "Дворик, освітлений сонцем";

3. Френц Р. Ф. "Заїжджий двір";

4. Маковський Ст. Е. "Відвідування госпіталю" (ескіз)";

5. Полєнов Ст. Д. "Пейзаж" (етюд)";

6. Юон К. Ф. "Біля берега. Річка Пскова";

7. Кричевський В. Р. "Кирилівська церква";

8. Браз О. Е. "Портрет хлопчика";

9. Цвіркунів Н.Е. "Вершник в лісі";

10. Ционглинський В. Ф. "Мечеть в Тиверіаді";

11. Жуковський С. Ю. "Роз'їзд";

12. Колесов А. М. "Портрет Гілярова - Платонова";

13. Шебуєв В. К. "Голова старого";

14. Щедровський В. С. "Торговка яблуками";

15. Рилов А. А. "Село Макарье";

16. Яковлєв П. Ф. "Немає пощади";

17. Туржанський Ст. Л. "Останні квіти. Садиба";

18. Шишкін В. І. "Дорога в лісі";

19. Левітан В. І. "Болото" (етюд)";

20. Федотов П. А. "Вдовушка";

21. Виноградов С. А. "Пастушки";

22. Жуковський С. Ю. "Біля млина";

23. Полєнов Ст. Д. "Осінній пейзаж";

24. Саврасов А. К. "Пейзаж. Вечір";

25. Коровін К. А. "Пейзаж з фортецею" (ескіз декорації)";

26. Полєнов Ст. Д. "Пейзаж з човном";

27. Самокиш Н.С. "На рисаку";

28. Казас М. М. "Портрет батька";

29. Раєсберг Ц. "Портрет дівчинки";

30. Магдесиан Е. Я. "Дворик Алупкінського палацу";

31. Магдєсіан Е. Я. "Алупкінський палац";

32. Самокиш Н.С. "Трійка" (авторське повторення)";

33. Самокиш Н.С. "Петербурзька конка";

34. Айвазовський В. К. "Місячна ніч";

35. Благовіщенський в. І. "Старий будинок";

36. Благовіщенський В. І. "Старий Кремль";

37. Чемесов Е. "Портрет Єлизавети";

38. Уткін "Еней і Анхиз";

39. Орловський А. О. "Стрибки";

40. Орловський А. О. "Автопортрет";

41. Беггров К. "Петербург. Володимирський собор";

42. Розанов В. "Церква у Воскресенському під Москвою";

43. Йордан Ф. "Катування Спасителя";

44. Беггров К. "Перша Лінія Василівського острога. Лютеранська церква Св. Катерини";

45. Галактіонов "Петергоф. Марлі";

46. Скородумов "Діана і Актеон";

47. Кочалов Р. "Невський проспект";

48. Еляков В. "Проспект Біржі та Гостинного двору";

49. Греків А. "Літній палац Єлизавети Петрівни";

50. Смирнов "Портрет Томілова";

51. Мате В. В. "Портрет Григоровича Д. В.";

52. Крамськой І. Н. "Петро I" (офорт з портрета В. Нікітіна)".

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Нагадаємо, на початку лютого 2014 року більше тисячі артефактів з колекції скіфського золота були вивезені в Нідерланди для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", організованої в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У колекцію входять експонати п'яти музеїв, зокрема, чотирьох кримських. У момент вивезення артефактів Крим ще не анексувала РФ. Виставка була закрита в кінці серпня 2014 року, але західний музей не хотів повертати предмети до закінчення судового спору між Україною і захопленим півостровом.

У грудні 2016 року в Амстердамі окружний суд вирішив повернути Україні артефакти виставки "Крим: золото і секрети Чорного моря". Служителі Феміди дійшли висновку, що скіфське золото є частиною культурного надбання нашої країни.