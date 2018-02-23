Польські поліцейські відкрили вогонь по українським і грузинським заробітчанам, є поранені

Прокуратура перевіряє, чи легально вони перебували на території країни і мали необхідні дозволи на роботу.

У Польщі троє осіб потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями. Вони громадяни України та Грузії. Вогонь по них відкрили місцеві правоохоронці внаслідок сутички.

Як пише 24 канал з посиланням на місцеве видання Dziennik Lodzki, в ніч на 23 лютого правоохоронці, які патрулювали місто Зґєж (Лодзьке воєводство), помітили групу людей, які розпивали алкоголь та агресивно поводилися. Поліцейські вирішили перевірити їх документи. Однак у відповідь невідомі чоловіки почали поводитися ще більш агресивно, а в правоохоронців полетіло каміння та тротуарна плитка.

Читайте такожУдари в голову й лайка: у Варшаві в автобусі побили українців за їхню національністьПісля цього один з поліцейських здійснив попереджувальний постріл в повітря. Коли цього виявилося недостатньо, правоохоронці декілька раз вистрелити в сторону нападників. Троє з них отримали поранення ніг, і їх було госпіталізовано. Їх життю нічого не загрожує.

Також травму голови отримав один з поліцейських.

Як пише видання, загалом було затримано 13 осіб. Всі вони громадяни України та Грузії, які працювали у Польщі. Прокуратура перевіряє, чи легально вони перебували на території країни і мали необхідні дозволи на роботу.