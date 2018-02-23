У Житомирі обговорять історичну монографію про діяльність засновника УПА "Поліська Січ" Бульби-Боровця

Житомиряни, інтелігенція зберуться на зустріч із доктором історичних наук Сергієм Стельниковичем з нагоди 110-ї річниці від дня народження Бульби-Боровця.

28 лютого у Житомирі обговорять історичну монографію про діяльність Тараса Бульби-Боровця. Як повідомили УНІАН організатори заходу, його проведуть з нагоди 110-ї річниці від дня народження Бульби-Боровця.

Житомиряни, інтелігенція зберуться на зустріч із доктором історичних наук Сергієм Стельниковичем. Темою обговорення стане монографія Стельниковича «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис». Обговорення пройде у Житомирському краєзнавчому музеї.

Тара́с Дми́трович Борове́ць (9 березня 1908, Бистричі, ниніі Україна — 15 травня 1981, Нью-Йорк, США) — діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА «Поліська Січ». Боровця кілька разів заарештовували польські спецслужби, а у 1934-35 роках ув’язнили у Березі Картузькій. Продовжував роботу з організації націоналістичного підпілля на Поліссі й Волині. Сформував і очолив партизанські відділи "Поліської Січі" в місті Олевськ Житомирської області.