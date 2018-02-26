У дніпровських маршрутках подорожчав проїзд

На маршрутах №62, 73, 57А і 87 вже з'явилися оголошення про подорожчання.

З сьогоднішнього дня в деяких маршрутках Дніпра зросла вартість проїзду.

Про це повідомляє dp.vgorode.

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Раніше стало відомо, що перевізникам дозволили підняти вартість проїзду до 7 гривень, однак список таких "щасливчиків" пообіцяли затвердити пізніше. Але не чекаючи офіційного рішення, на маршрутах №62, 73, 57А і 87 оголошення про подорожчання вже з'явилися.

Як повідомляв УНІАН, у Львові п'яний інспектор «Муніципальної варти» в маршрутці побив пасажира і погрожував зброєю. У міській раді запевняють, що чоловік відсторонений від роботи на комунальному підприємстві, в повноваження якого входить спостереження за правопорядком; проводиться службове розслідування.