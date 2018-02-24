У Львові п’яний інспектор «Муніципальної варти» у маршрутці побив пасажира і погрожував зброєю

У міській раді запевняють, що чоловіка відсторонено від роботи на комунальному підприємстві, до повноважень якого входить стеження за правопорядком, проводиться службове розслідування.

У Львові п’яний інспектор комунального підприємства «Муніципальна варта» у маршрутці побив пасажира і погрожував іншим людям зброєю.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, інцидент стався ввечері 23 лютого.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що під час руху автобуса в салоні чоловік побив одного з пасажирів та погрожує предметом, схожим на пістолет.

Поліцейські, які прибули на місце події, затримали чоловіка. Встановлено, що зловмисник ударив у голову 19-річного пасажира і погрожував присутнім стартовим пістолетом Carrier. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп‘яніння.

Стартовий пістолет з патронами вилучено. Потерпілому призначено медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, - карається позбавленням волі на строк до семи років).

Читайте такожУ Львові в ДТП загинув волонтер "Самооборони" Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», що співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, п’яний пасажир маршрутки у формі працівника «Муніципальної варти» вимагав, щоб пасажир тримав його сумку, а коли той відмовився, вдарив його і погрожував предметом, схожим на пістолет.

У прес-службі Львівської міськради підтвердили, що до хуліганських дій у маршрутці причетний працівник ЛКП «Муніципальна варта».

«За некоректну поведінку у громадському транспорті 32-річного працівника ЛКП «Муніципальна варта» відсторонено від роботи. Працівник затриманий. Коли стався інцидент в автобусі, він не перебував на роботі. Зараз триває службове розслідування. В ЛКП «Муніципальна варта» він працював не більше 6 місяців», - повідомили у прес-службі міської ради.

Довідка УНІАН. ЛКП «Муніципальна варта» виконує повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення на території Львова законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади, в межах наданих повноважень; захисту депутатів та посадових осіб міської ради від протиправних посягань, які пов’язані із здійсненням повноважень та основних завдань, а також від перешкоджання у виконанні ними службових обов’язків. Підприємство утримується за кошти місцевого бюджету.