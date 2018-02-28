У Житомирі завтра стартує прийом заявок на участь в урбаністично-культурному фестивалі

Головними вимогами до учасників є некомерційний характер заходів проекту, а запропонований проект має покращувати якість життя місцевої громади.

Завтра у Житомирі стартує прийом заявок на участь у фестивалі "Майстерня міста Житомир 2018".

Читайте такожУ Житомирі презентують найповніший нецензурований «Кобзар»Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, про це сьогодні на брифінгу розповіли директор департаменту економічного розвитку міськради Микола Костриця та керівник проектного офісу GIZ у Житомирі Марія Байда.

"Ми продовжуємо активну роботу над концепцією Інтегрованого розвитку Житомира, що передбачає залучення житомирян до обговорення основних пріоритетів розвитку міста і того, яким має бути наше місто. Саме з 1 березня стартує прийом заявок на участь у "Майстерня міста Житомир 2018" - урбаністично-культурному фестивалі, який проходитиме у Житомирі втретє. Захід організовують Житомирська міська рада та німецька урядова компанія GIZ", - зазначив Костриця.

Організатори наголосили, що "Майстерня міста" – це платформа для спілкування громадських організацій, ініціатив, мешканців міста та міської влади.

"Цьогорічна «Майстерня міста» проходитиме з 6 до 11 червня на майданчику по вулиці Пушкінській", - повідомила, у совю чергу, Байда. "До участі ми запрошуємо громадські організації, ініціативи, представників міської влади, митців, ремісників і просто активних житомирян, які зацікавлені у розвитку та оновленні рідного міста, а також прагнуть спільно вирішувати проблеми громади", - додала вона.

Головними вимогами до учасників є некомерційний характер заходів проекту, а запропонований проект має покращувати якість життя місцевої громади та мати деталізований бюджет заходу. Також цьогорічним пріоритетом є зелене місто.

Основними темами цих проектів є залучення мешканців до збалансованого розвитку міста та зелених зон, зелені громадські простори та їх ефективне використання, збереження навколишнього середовища, енергоощадність, формування екологічної свідомості та поведінки як імпульсу до сталого розвитку міста, тощо.