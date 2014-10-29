Влада Німеччини пом'якшила обмеження для біженців

Згідно попракам, обмеження щодо місця проживання іноземців на території Німеччини, будуть діяти лише протягом перших трьох місяців, повідомляє Deutsche Welle. Однак для тих, хто клопоче про притулок збережуть силу певні правила, покликані уникнути ситуації, при якій в окремих регіонах Німеччини виявиться непропорційно багато біженців, зазначив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр.

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Біженці, які живуть у спеціальних гуртожитках, отримають право на першочергове отримання грошових допомог, а не соціальних послуг. Крім того, кандидатам на статус біженця стане простіше влаштуватися на роботу. Вимога, згідно з якою пріоритетне право на отримання вакантного місця мають громадяни Німеччини та інших країн ЄС, скасовується після 15-місячного перебування біженця на території Німеччини.