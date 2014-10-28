Іспанія посилює боротьбу з нелегальними іммігрантами

У парламенті Іспанії розглядаються поправки до закону про іноземців, які повинні вступити в силу в листопаді і дозволять силовим структурам видворяти за межі міст-анклавів - Сеути та Мелільї, нелегалів в адміністративному порядку, без прийнятої в ЄС юридичної процедури. Причина, яка спонукала Іспанію діяти всупереч положенням загальноєвропейського законодавства - критична ситуація навколо анклавів, передає DW.

Читайте такожПри аварії судна біля берегів Лівії загинули 160 нелегальних мігрантів

В іспанських анклавах у Марокко скупчилися десятки тисяч вихідців з Нігеру, Сенегалу, Камеруну, Малі, які хотять попасти в західну Європу, розповів представник МВС Іспанії Антоніо Лопес Фрайле. За його словами, африканці, діючи групами в кілька сотень людей, штурмують ночами 2 ряди шестиметрових прикордонних загороджень, розраховуючи, що комусь з них вдасться обдурити пильність нечисленних прикордонників, проникнути на іспанську територію і здатися владі. І це їм часто вдається, як і обійти чинне іспанське законодавство, констатував Антоніо Лопес Фрайле.

Він пояснив, що закон наказує утримувати затриманих на іспанській території нелегалів під наглядом поліції, забезпечувати їх харчуванням, житлом та одягом, надавати послуги адвокатів та перекладачів. Також слід досконально з'ясувати, чи не є у прибулих вагомі причини для отримання політичного притулку. І лише після цього можна вирішувати питання про їх видворення, але тільки в судовому порядку і лише на батьківщину. Однак, визнає представник МВС, "застосовувати в анклавах цей закон зараз неможливо - у Іспанії немає коштів, щоб піддати подібній процедурі тисячі африканців". Їх переправляють на Іберійський півострів і відпускають на свободу.

Втім, стверджує Антоніо Лопес Фрайле, більшість із затриманих вислати за чинним законом у принципі неможливо: вони відмовляються назвати країну, де народилися. Крім того, під час спроб прорватися через загородження, африканці ведуть себе вкрай агресивно. Вони закидають іспанських прикордонників камінням, б'ють палицями, а в останні тижні ще й погрожують заразити вірусом Ебола. І хоча це, за словами Антоніо Лопеса Фрайле, поки ніким не сприймається всерйоз, "загроза виникнення епідемії в анклавах існує постійно", враховуючи, що пункти розміщення нелегалів переповнені і в них неможливо підтримувати належний рівень санітарії.