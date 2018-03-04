Під час штурму наметового містечка під Радою постраждало три журналісти

Проти журналіста «Радіо Свобода» застосували газовий балончик – йому діагностували хімічний опік.

Під час штурму наметового містечка під Верховною Радою 3 березня постраждало щонайменше три журналісти, повідомляє Національна спілка журналістів України.

Читайте такожУ МВС пояснили, чому затриманих під Радою ставили на колінаУ заяві, оприлюдненій на сайті Спілки повідомляється, що на місці події постраждали представники «Радіо Свобода», «Громадського ТБ» та видання «Інсайдер».

"Зокрема, проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка застосований газовий балончик, журналіста "ГромадськеТБ" Богдана Кутєпова вдарили ногою. А репортера видання "Інсайдер" Красінського грубо виштовхують щитами з місця події", – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Наголошується, що кожен працівник ЗМІ представлявся, мав журналістське посвідчення і був озброєний лише професійним репортерським обладнанням.

У Спілці повідомляють, що журналісту «Радіо Свобода» Сергію Нужненку, проти якого було використано газовий балончик, вже діагностували хімічний опік.

Глава поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що Нужненко вже подав заяву до поліції.

«Заява зареєстрована, буде призначена службова перевірка, матеріали направлять до прокуратури міста. Ще ми перевіряємо соцмережі щодо дій поліції стосовно ще двох журналістів», — зазначив Крищенко.

В той же час, у столичній прокуратурі повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження про можливе перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради України, а також за фактом «можливого умисного перешкоджання» працівником поліції професійній діяльності журналіста «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 3 березня поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 111 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.