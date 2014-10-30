"Руська православна армія" хоче об'єднатися з бойовиками на Донбасі для боротьби з "Оплотом"

У Донецькій області у рядах бойовиків та незаконних збройних формувань посилюються протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

“Серед бойовиків виникають нові хвилі протистоянь. Учора відбулася перестрілка зі стрілецької зброї та мінометів між загонами незаконних збройних формувань в районах Комінтернове та Водяне у Донецькій області”, - сказав Лисенко.

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Речник відзначив, що за оперативною інформацією, ватажком бойовиків так званої “Донецької народної республіки” віддано наказ про передислокацію усіх підрозділів бойовиків з міста Донецька до міста Шахтарськ за винятком угруповання “Оплот”.

“Це викликало нову хвилю протистоянь між бойовиками «Оплоту» та іншими підрозділами”, - зазначив він.

Зокрема, за словами Лисенка, деякі з цих угруповань, а саме “Восток”, “Кальміус” та “Руська православна армія” планують об’єднатись для протистояння з “ополотівцями”. “Тих, хто висловлюватиме іншу точку зору з цього питання, чекає фізичне усунення”, - наголосив Лисенко.