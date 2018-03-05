На Житомирщині у січні-лютому громадяни отримали майже 319 млн грн держдопомоги - ОДА

У Державному бюджеті України на 2018 рік на виплату державної допомоги окремим пільговим категоріям Житомирщини передбачена субвенція на загальну суму 2 млрд 226,1 млн грн.

На Житомирщині за два місяці цього року жителі області отримали майже 319 млн грн державної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

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Так, протягом січня-лютого 2018 року на Житомирщині державні види допомоги отримали 58,7 тис. родин з дітьми, 12,8 тис. малозабезпечених сімей, 18,1 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю на загальну суму 313,1 млн грн.

Крім зазначених видів допомоги, у січні-лютому соціальну допомогу та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам виплатили 592 вихованцям у 37 дитячих будинках сімейного типу та 195 прийомним сім’ям на загальну суму 5,5 млн грн.

Загалом же, у Державному бюджеті України на 2018 рік на виплату державної допомоги окремим пільговим категоріям Житомирщини передбачена субвенція на загальну суму 2 млрд 226,1 млн грн. Ці кошти спрямують сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, тощо.