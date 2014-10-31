СБУ знешкодила групу бойовиків в Донбасі і вилучила арсенал зброї

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У приміщенні голови групи виявлено схованку, з якої вилучено чотири гранатомета типу "РПГ", 7 гранат "Ф-1" з запалами, димова шашка, 9 гранати для протитанкових гранатометів, кулеметна стрічка, споряджена сотнею патронів, 9 порохових зарядів і детонатори, радіостанція та майже п'ять тисяч патронів калібру 5,45 і 7,62 мм.

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СБУ встановила, що вилучений арсенал зброї зловмисники планували днями передати новосформованої групи найманців, які повинні були здійснити теракти і напади на позиції українських військових, а також для залякування місцевих жителів, пограбувань і розбою.

Зараз правоохоронці встановлюють спільників затриманих.