"Краса врятує світ": як українські політики привітали жінок з 8 березня (фото, відео)

Керівництво країни привітало українок з Міжнародним жіночим днем.

Перші особи країни привітали жінок з Міжнародним жіночим днем - 8 Березня. Привітання розміщено на сторінках політиків в соцмережах.

Президент Петро Порошенко пообіцяв, що завдяки жінкам українців чекають перемоги.

"Жінка – символ усього найкращого в нашому житті: доброти і любові, радості і тепла. Завдяки таким жінкам, які є в Україні, і заради них, ми, безумовно, отримаємо перемогу над ворогом!", - написав президент.

Вітальне повідомлення також розмістив прем'єр Володимир Гройсман.

"Здається, це банальні речі, але якими б життєвими шляхами не ходили ми, чоловіки, зрештою переконуємося: мамині слова - найважливіші, обійми коханої - найбажаніші, посмішка дочки - найсвітліша. Спасибі Вам, наші дорогі. Зі святом Вас!", - зазначив він.

Міністр оборони Степан Полторак в своєму привітанні відзначив роль жінок у зміцненні обороноздатності країни, зокрема їхньою внесок у боротьбу з російською агресією.

Лідер Радикальної партії опублікував відео, де вітав на вулиці жінок.

А лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко опублікувала в Facebook вітальну листівку.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав жінок-дипломатів.

У нашій дипломатичній команді з гендерним балансом все добре. Так має бути всюди. Радий вітати жінок-дипломатів з багатьох країн разом з їхніми українськими колегами на Diplomatic Woman Round Table. Ну і нас чоловіків запросили долучитися :) pic.twitter.com/wPnQM4Cjzh — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 7, 2018

Раніше мер Києва Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни романтичним відеороликом.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. У зв'язку з цим в країні оголошено вихідний.