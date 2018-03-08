"Краса врятує світ": як українські політики привітали жінок з 8 березня (фото, відео)

13:41, 08 березня 2018
Суспільство
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рукоРуководство країни привітало українок з 8 Березня

Президент Петро Порошенко пообіцяв, що завдяки жінкам українців чекають перемоги.

"Жінка – символ усього найкращого в нашому житті: доброти і любові, радості і тепла. Завдяки таким жінкам, які є в Україні, і заради них, ми, безумовно, отримаємо перемогу над ворогом!", - написав президент.

Вітальне повідомлення також розмістив прем'єр Володимир Гройсман.

"Здається, це банальні речі, але якими б життєвими шляхами не ходили ми, чоловіки, зрештою переконуємося: мамині слова - найважливіші, обійми коханої - найбажаніші, посмішка дочки - найсвітліша. Спасибі Вам, наші дорогі. Зі святом Вас!", - зазначив він.

Міністр оборони Степан Полторак в своєму привітанні відзначив роль жінок у зміцненні обороноздатності країни, зокрема їхньою внесок у боротьбу з російською агресією.

Лідер Радикальної партії опублікував відео, де вітав на вулиці жінок.

А лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко опублікувала в Facebook вітальну листівку.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав жінок-дипломатів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни романтичним відеороликом.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. У зв'язку з цим в країні оголошено вихідний.

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Теги: #8 березня