У Кривому Розі через порив труби без газопостачання залишились 90 багатоповерхівок
13:45, 14 березня 2018Суспільство
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Відновлення газопостачання абонентів заплановано на 14 березня.
Газопостачання планують відновити сьогодні \ фото УНІАН
У Покровському мікрорайоні міста Кривий Ріг Дніпропетровської області увечері 13 березня під час проведення зварювальних робіт газової труби стався витік і загорання природного газу, внаслідок чого 90 багатоповерхових житлових будинків залишилися без газопостачання.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Без газопостачання залишилося 90 багатоповерхових житлових будинків (близько 14 тис. абонентів). О 23 год. 20 хв. порив труби ліквідовано», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відновлення газопостачання до абонентів заплановано на 14 березня.
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