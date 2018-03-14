У Кривому Розі через порив труби без газопостачання залишились 90 багатоповерхівок

Відновлення газопостачання абонентів заплановано на 14 березня.

У Покровському мікрорайоні міста Кривий Ріг Дніпропетровської області увечері 13 березня під час проведення зварювальних робіт газової труби стався витік і загорання природного газу, внаслідок чого 90 багатоповерхових житлових будинків залишилися без газопостачання.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Без газопостачання залишилося 90 багатоповерхових житлових будинків (близько 14 тис. абонентів). О 23 год. 20 хв. порив труби ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлення газопостачання до абонентів заплановано на 14 березня.