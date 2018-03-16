Мін'юст взявся за скандальну зміну влади у селищі під Києвом

До міністерської Комісії з розгляду скарг у сфері держреєстрації вже надійшла заява щодо зміни голови селищної ради Коцюбинського.

До Міністерства юстиції надійшла скарга з приводу законності зміни селищного голови Коцюбинського, що під Києвом.

Про це повідомила з трибуни Верховної Ради перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька, повідомляє "Українська правда"

Під час години питань до уряду в парламенті народний депутат з фракції БПП Ольга Червакова звернулась до представників Мін'юсту з вимогою розібратися з ситуацією, що склалася в Коцюбинському.Читайте такожУ Федерації мотоспорту заявляють, що прокурор Київщини Чібісов в інтересах забудовників "віджимає" комплекс у Бучі

За її словами, минулого тижня реєстратор міста Ірпінь, що також розташоване біля столиці, незаконно замінив в реєстрі селищного голову Коцюбинського Ольгу Матюшину на "незрозумілу самопроголошену особу".

Депутат наголосила, що для цього не було відповідного рішення міської ради, не було навіть сесії, на якій його могли ухвалити.

Вона попередила, що коцюбинці вже готують намети для страйку під Мін'юстом в Києві і закликала якнайшвидше скасувати цю реєстрацію.

Бернацька сказала, що до міністерської Комісії з розгляду скарг у сфері держреєстрації вже надійшла відповідна заява.

"З цього питання до нас надійшла вже скарга, після останньої зустрічі ми її перевірили. Вона відповідає вимогам. Наступного тижня буде ухвалене рішення про допуск або недопуск до розгляду, після цього вона буде розглянута по суті", - заявила чиновниця.