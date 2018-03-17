Містобудівний кадастр Житомирської області створений і доповнюється новими даними

Керівник області зазначив, що проблем з плануванням територій у Житомирській області немає.

Упродовж останніх двох років у Житомирській області створювали містобудівний геокадастр. Для цього закупили спеціальну техніку й відсканували паперові документи. Наразі база даних кадастру постійно поповнюється.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на цьому наголосив сьогодні голова Житомирської ОДА Ігор Гундич під час брифінгу у рамках проведення стратегічної сесії зі створення та ведення містобудівного кадастру.

Керівник області зазначив, що проблем з плануванням територій у Житомирській області немає. «Головне – це бажання працювати в цьому напрямку і робити це правильно. За останні два роки з обласного бюджету ми виділили 1 млн грн. За ці кошти ми створили містобудівний геокадастр області, закупили техніку й відсканували всі документи, які були в паперовому вигляді, і всі ці дані внесли в електронну базу даних. На попередній сесії ми затвердили генеральний план області. Тепер нам потрібно активно працювати й поповнювати базу даних», – підкреслив Гундич.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ спільно з міжнародними партнерами планує до 2021 року створити Містобудівний кадастр України.