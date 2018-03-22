Через повідомлення про мінування з залізничного вокзалу Харкова евакуювали близько тисячі людей

Поліцейські оглянули 25 тис. кв.м приміщень та прилеглої території. Жодних небезпечних предметів та речовин не виявлено.

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу евакуювали близько тисячі людей.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформація про вибухівку на залізничному вокзалі Харків-Пасажирський надійшла до чергової частини Холодногірського відділу поліції вчора, 21 березня, близько 20:42.

За відомостями поліції, на місці події працювали слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції та експерти вибухо-технічного управління обласного ГУНП.

Поліцейські евакуювали близько 1000 осіб та оглянули 25 тис. кв.м приміщень та прилеглої території.

Експерти ретельно оглянули місце події, жодних небезпечних предметів та речовин не виявлено. Працівниками поліції здійснюються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного правопорушення.