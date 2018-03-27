На Житомирщині намагалися незаконно продати через інтернет майже 200 одиниць бронетехніки, зокрема БТР і БМП (фото)

Правоохоронці вилучили підготовлені до продажу транспортні засоби.

У Житомирській області поліція виявила схему розкрадання шляхом продажу спецтехніки та транспортніх засобів, зокрема БТР та БМП.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у Житомирській області.

"Працівники спеціальної поліції та інших підрозділів поліції області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону у ході розслідування обставин пошкодження магістрального нафтопроводу вийшли на схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів. Упродовж двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі та вилучено майже 200 об’єктів, підготовлених до продажу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед виявленої техніки – бронетранспортери (БТР), бойова машина піхоти (БМП), ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, зокрема, для транспортування людей по суходолу і на воді. Правоохоронці також вилучили запчастини до спецтехніки, акумуляторні батареї, шини.

"Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігались транспортні засоби. Окрім власне самої техніки, нами також вилучено і документи про її походження. Нині вказана в них інформація перевіряється", - заявив начальник поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко.

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Наразі встановлюється приналежність техніки, у тому числі, чи перебуває вона на відповідному обліку у військових частинах. За інформацією правоохоронців, в інтернет-мережі фізична особа розмістила оголошення про продаж цієї техніки.

Також поліція ініціювала клопотання щодо накладення арешту на техніку.​