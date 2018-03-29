Пожежа в одеському таборі: повторна експертиза підтвердила ідентифікацію тіл загиблих дівчаток

Наразі комісійна експертиза щодо трагічної пожежі в Одесі триває - фахівці «вивчають низку інших питань».

Повторна експертиза ексгумованих тіл підтвердила ідентифікацію трьох дівчаток, які загинули під час пожежі 15 вересня 2017 року в одеському дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія».

Як підтвердили УНІАН у прокуратурі Одеської області, комісійна експертиза, проведена в Харкові із залученням генетиків із Дніпра, підтвердила, що ідентифікацію тіл загиблих дітей одеськими експертами було проведено правильно.

«Також підтверджено, що фрагменти тіл, поміщені в труни, не переплутано», - зазначили в прокуратурі.

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Прес-секретар прокуратури області Інна Верба уточнила УНІАН, що відповідні документи прибули до Одеси цього тижня.

Вона зазначила, що наразі комісійна експертиза триває - фахівці «вивчають низку інших питань».

Нагадаємо, 25 січня батьки двох загиблих дітей звернулись до прокуратури Одеської області з клопотанням про проведення ексгумації та проведенні незалежної ДНК-експертизи, оскільки вважають, що тіла було переплутано. 12 лютого було проведено ексгумацію тіл Соні Мазур, Сніжани Арпентій і Насті Кулинич. Дві дівчинки були поховані в Одесі, одна - в селі Троїцьке Одеської області.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталась пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО.

Стосовно обох досудове розслідування завершено. Також завершено розслідування стосовно двох посадових осіб місцевого підрозділу ДСНС.

Крім того, серед фігурантів - колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько.