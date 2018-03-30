До Одеси з дружнім візитом прибули кораблі ВМС Туреччини (фото)

Перебування турецьких кораблів в Одесі завершиться виходом у море на спільні навчання з українським флотом.

До Одеси сьогодні прибули два кораблі Військово-морських сил Туреччини - фрегат TCG Salihreis (F-246) і корвет TCG Buyukada (F512).

Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації Одеського морського порту, заходження кораблів було заплановано на 9.00 п'ятниці. «Але через густий туман флотилії довелося півдня очікувати на рейді. У проміжку між 16.00 і 17.00 кораблі були заведені в порт і пришвартовані біля причалу морського вокзалу», - повідомили в прес-службі.

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Відзначається, що кораблі пробудуть в Одесі до 3 квітня (відхід о 9.00). Програма перебування турецьких моряків в Одесі передбачає низку заходів у рамках співпраці з Військово-морськими силами Збройних сил України, протокольні зустрічі в мерії та обласній держадміністрації. Для одеситів і гостей міста передбачено організацію відвідування кораблів.

«Перебування TCG Salihreis і TCG Buyukada в Одесі завершиться виходом у море на спільні навчання з українським флотом (типу PASSEX)», - повідомили в порту.

*** Фрегат TCG Salihreis введений в дію у 1998 році, водотоннажність 3,38 тис. тонн, довжина 118 м, ширина 14,8 м, осадка 4,3 м. Дальність плавання - 4,1 тис. морських миль на 18 вузлах.

Озброєння: дві пускові установки для протикорабельних ракет Harpoon, 127-мм артилерійська установка Mark 45, три зенітно-артилерійські 25-мм комплекси Oerlikon, два торпедні апарати Mark 32 та ін.

Корвет TCG Buyukada введений до складу турецького флоту в 2013 році. Водотоннажність - 2,03 тис. тонн, довжина 99 м, ширина 14,4 м, осадка 3,6 м, дальність плавання 3,5 тис. миль при швидкості 15 вузлів.

Озброєння: дві 4-контейнерні пускові установки ПКР «Гарпун», 76-мм артилерійські установка «Супер Рапід», два 12,7-мм кулемети та ін.

Нагадаємо, у вересні минулого року до Одеси з дружнім візитом прибув великий десантний корабель Військово-морських сил Туреччини Bayraktar.